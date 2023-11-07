Переможні новини 622 дня війни: вибухи у Донецьку, атака дронів на Крим та успіхи ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині

Українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок, попри спроби Росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська проводять періодичні локальні атаки обмеженими силами поблизу Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що позиційні бої тривають поблизу Вербового і що українські сили намагаються порушити російські системи оборони в цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Нестерянки та поблизу П’ятихаток.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.

Окупантів в Криму атакували 17 безпілотників

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що працювала система ППО, яка нібито знищила й перехопила дрони над акваторією Чорного моря й територією Криму.

Про це повідомили у міноборони РФ.

У російському міністерстві традиційно звинуватили у запуску дронів Україну і прозвітували про знищення та перехоплення усіх БПЛА.

"Вранці 7 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням сімнадцяти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал Кримський вітер написав, що від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому автори каналу припустили, що вибухи могли звучати з боку бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Німеччина виділила Україні 700 тис. євро на відновлення інтернету в деокупованих регіонах

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запускаємо з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній. Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.

Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - зазначив міністр.

Рада може легалізувати медичний канабіс уже в листопаді

Про це голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, комітет врахував усі поправки до законопроєкту й ухвалив його на засіданні 4 листопада.

"Враховано всі зауваження МВС, громадських і пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проєкт закону найбільш збалансований із тих редакцій, які потрапляли до зали Верховної Ради", - заявив нардеп.

Він зазначив, що противники законодавчої ініціативи, ймовірно, спробують завадити ухваленню документа.

"Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений", - сказав Радуцький.

Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання українських пілотів

Про це повідомляє міноборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, Нідерланди виступили з ініціативою створення центру й надали для цієї мети від 12 до 18 винищувачів F-16. Літаки залишаються власністю Нідерландів.

"Разом із Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль зі створення потенціалу F-16 для України", - йдеться в повідомленні.

Раніше було оголошено, що Lockheed Martin забезпечить навчання й технічне обслуговування літака.

Навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Потім відбувається навчання пілотів.

Українську ППО підсилили додаткові системи NASAMS

Президент Володимир Зеленський 7 листопада провів селекторну нараду, під час якої повідомив про посилення української протиповітряної оборони.

Про це він написав у Telegram.

"Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими" - повідомив президент.

У центрі окупованого Донецька лунали вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 7 листопада, пролунали вибухи. Місцеві жителі фіксують "прильоти" в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Також місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після "прильотів".

Зазначається, що в місті також може працювати система ППО.

Авіація України завдала 17 ударів по ворогу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.