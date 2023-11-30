Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії

Чехія виділила Україні 2,5 млн євро через фонд НАТО

Чехія пожертвує до 2,5 мільйона євро (близько 60 мільйонів крон) у цільовий фонд Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.

Про це повідомляють České noviny.

Зазначається, що це рішення схвалив уряд. На думку Міністерства закордонних справ Чехії, ця пропозиція відображає в нинішньому зовнішньополітичному контексті необхідність проєктувати зростаючу складність ситуації в області міжнародної безпеки в активізацію зусиль зі збереження підтримки України.

ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро) і закріпились у сусідньому лісовому масиві.

Російські воєнні блогери стверджували, що під Кринками тривають бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Російські воєнні блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Постійні заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать про те, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити свої позиції на східному березі Херсонської області.

Окрім цього, військові аналітики заявили про очевидну неспроможність Росії створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії. Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок, відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації щодо розташування російських мінних полів.

Атака дронів по Бєлгородщині та складу ударних БПЛА в Брянську

Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область. Натомість у Брянську повідомляють про атаку на склад з БПЛА.

"У Брянську близько 18:12 стався приліт по складу безпілотників "Герань-2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцеві чули вибухи в районі телецентру. Попередньо склад атакували безпілотники.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні міноборони РФ щодо атаки на Бєлгородську область.

Франція наступного року збільшить постачання боєприпасів до України

Про це повідомила пресслужба міністра оборони України Рустема Умєрова.

Так, під час зустрічі української та французької делегацій у Києві йшлося про можливості посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

Сторони обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

"Цього тижня ми вже отримали кошти й здійснимо проплати на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який брав участь у зустрічі як член української делегації.

Своєю чергою інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док запевнив, що Франція докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні.

Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок 2023 року

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

"Найбільше я захоплююся в Олені Зеленській її чесністю. Сценарист за фахом, вона вміє не скупитися на слова, залишаючись обеззброюючою людиною", - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас про Олену Зеленську.

За словами Каллас, Зеленська, як і президент України, стала світовим символом стійкості. Її лідерство у розв'язанні проблеми психічного здоров’я українців під час війни є життєво важливим.

"Естонія разом з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона надзвичайно уважна до деталей і вміє слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання", - додала прем’єрка Естонії.

До списку найвпливовіших жінок увійшли також Марго Роббі, Бейонсе, Урсула фон дер Ляєн, Мері Барра, Елізабет Марума, Каталін Каріко та інші.

У Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського

Зазначається, що в Криму транслювали звернення Зеленського від 24 жовтня після саміту "Кримської платформи". У ньому президент, серед іншого, звертався до людей у Криму: "Всі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я це знаю. Україна поверне свою територію, своїх людей".

Натомість місцевий житель розповів, що показували не лише Зеленського: "На IPTV на всіх російських каналах транслювали ролики зі зверненнями Залужного, Зеленського та Буданова. Помітили орієнтовно о 21:30 (20:30 за київським часом). Зараз просто чорний екран усюди".

У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ

У Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ. Водночас у РФ заявляють про задимлення.

Про це інформують Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Повідомляється, що вибух стався на ділянці магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ.

Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд. На місці події працює ФСБ, залізничники намагаються мінімізувати наслідки вибуху.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - зазначають джерела.

Нідерланди нададуть додаткову допомогу Україні на 2,7 млрд євро у 2024 році

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, пише Anadolu.

"Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно", - заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп'є.

Міністр сказала, що Нідерланди "раді оголосити, що ми підтримаємо Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік".