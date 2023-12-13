Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів
Огляд

Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів

Зіновія Воронович
13 грудня, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

На Куп'янському напрямку бійці 30-ї бригади зайшли на позиції окупантів біля Синьківки і взяли полонених, а тероборонівці за допомогою дрона-камікадзе знищили трансформатор на окупованій території

Іспанська "дочка” Rheinmetall отримала замовлення на артснаряди для України

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, іспанська дочірня компанія групи.

Замовлені снаряди поставлять в Україну у 2025 році. У 2024 році Україна отримає близько 40 000 снарядів для України з попереднього замовлення.

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS

Норвегія безоплатно передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (близько $24,4 млн).

"Деякі (системи, – ред.) відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидке доставлення в Україну, а інші замовляються у виробників для доставлення пізніше. Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

Зазначається, що системи відправлять найближчим часом, аби вони стали на захист неба проти атак Росії цієї зими. При цьому кількість систем не уточнюється.
 

ЗРК NASAMS

Львівські тероборонівці влаштували блекаут для окупантів

Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України знищили трансформатор, від якого живилася ворожа позиція і село, в якому перебували окупанти.

"Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України за допомогою дронів-камікадзе влаштували "блекаут" рашистським окупантам! Зокрема, тероборонівці знищили трансформатор, від якого живилася ворожа позиція та село, в якому перебували рашисти", – повідомляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід".

Бійці 30-го батальйону біля Синьківки зайшли на позицію окупантів

Бійці 2-го батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького за допомогою танка змогли зайти на позицію росіян біля села Синьківка, що у Куп’янському районі на Харківщині, повідомляє "Військовий кур’єр".  

"Штурмова група українських воїнів за підтримки танка успішно відбила позиції росіян біля села Синьківка Харківської області. Також ЗСУ вдалося взяти в полон кількох окупантів, які захотіли жити. Працює 30-та окрема механізована бригада", – повідомляють у "Військовому кур’єрі”.  

Українські воїни захопили окопи й узяли в полон шістьох полонених.

Новини
зброя
Норвегія
ППО
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
Харківщина
Військові новини
територіальна оборона
зброя для України
Читайте також:
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
12 грудня, 2023 вiвторок
"Тихий вечір" за 27 мільйонів гривень для Олени Кравець
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
11 грудня, 2023 понедiлок
Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця
Kyivstar, Київстар
12 грудня, 2023 вiвторок
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
21:33
Оновлено
збитий "Шахед"
Атака України "шахедами" вночі на 12 грудня: на Одещині помер поранений чоловік
21:31
фейк
"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк
21:20
Анонс
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
"Порту" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький
21:07
Віктор Орбан
Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС
20:59
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
20:18
сирена
Росія запустила декілька груп "шахедів". В Одесі були вибухи
20:10
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 45 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:08
Країни Північної Європи заявили про підтримку майбутнього членства України в НАТО та ЄС
20:06
Інтерв’ю
Польський депутат Павел Коваль
Ключ до безпеки всього Заходу сьогодні лежить на українсько-російському фронті, - польський депутат Павел Коваль
20:06
OPINION
Олексій Голобуцький
"Слово пацана". Брудно, бридко. Неоригінально
19:30
Інтерв’ю
Олексій Чирній
Росія не просто розпадеться, а матиме набагато глобальніші проблеми, — експолітв'язень Кремля, позивний Крим
19:30
Оновлено
оператор "Київстар"
У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок
19:28
на фото Наталія Калмикова та Катерина Онищенко
Четверта компанія долучилася до проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ
19:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Подальші події на лінії фронту будуть пов'язані з політичною ситуацією в РФ, - військовослужбовець Тимочко
19:15
на фото Мар'їнка
Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки
19:11
Міністерство оборони
Міноборони розформовує департамент ресурсного забезпечення, з керівником спілкуються слідчі
18:58
Фіналісти Премія Шевельова 2023
Премія Шевельова 2023: хто став фіналістами і володарями спецвідзнак
18:53
Білорусь, Лукашенко
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
18:52
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У війні Росії проти України Захід не може планувати стратегічно, - Краєв
18:23
Інфографіка
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
18:22
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire
18:22
В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"
18:00
Інфографіка
CARACAL FROM RHEINMETALL
Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги
18:00
OPINION
Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
17:42
У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
17:31
Олександр Алієв
"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику
17:24
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
17:15
Євробачення-2023
Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024
17:01
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS
16:59
Ексклюзив
ракетна атака на Київ
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
16:52
Агент ФСБ із Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
16:49
безробіття
Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році
16:43
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
16:35
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг, вітер і тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко
16:25
система протиповітряної оборони Patriot
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
16:25
Куп'янськ
"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
16:19
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"
16:07
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV