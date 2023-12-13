Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів

Іспанська "дочка” Rheinmetall отримала замовлення на артснаряди для України

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, іспанська дочірня компанія групи.

Замовлені снаряди поставлять в Україну у 2025 році. У 2024 році Україна отримає близько 40 000 снарядів для України з попереднього замовлення.

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS

Норвегія безоплатно передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (близько $24,4 млн).

"Деякі (системи, – ред.) відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидке доставлення в Україну, а інші замовляються у виробників для доставлення пізніше. Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

Зазначається, що системи відправлять найближчим часом, аби вони стали на захист неба проти атак Росії цієї зими. При цьому кількість систем не уточнюється.



Львівські тероборонівці влаштували блекаут для окупантів

Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України знищили трансформатор, від якого живилася ворожа позиція і село, в якому перебували окупанти.

"Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України за допомогою дронів-камікадзе влаштували "блекаут" рашистським окупантам! Зокрема, тероборонівці знищили трансформатор, від якого живилася ворожа позиція та село, в якому перебували рашисти", – повідомляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід".

Бійці 30-го батальйону біля Синьківки зайшли на позицію окупантів

Бійці 2-го батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького за допомогою танка змогли зайти на позицію росіян біля села Синьківка, що у Куп’янському районі на Харківщині, повідомляє "Військовий кур’єр".

"Штурмова група українських воїнів за підтримки танка успішно відбила позиції росіян біля села Синьківка Харківської області. Також ЗСУ вдалося взяти в полон кількох окупантів, які захотіли жити. Працює 30-та окрема механізована бригада", – повідомляють у "Військовому кур’єрі”.

Українські воїни захопили окопи й узяли в полон шістьох полонених.