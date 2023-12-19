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Переможні новини 664 дня війни: вибухи в окупованому Мелітополі та атака дронів на російські аеропорти

Катерина Бенюк
19 грудня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України Переможні новини

У Криму хакери зламали радіостанцію: пісня про ГУР МО грала півтори години безперервно, а Британія допоможе з безпекою на Чорному морі

Хакери зламали радіостанцію у Криму

У тимчасово окупованому Криму хакери зламали одну з радіостанцій: в її ефірі півтори години звучала пісня про Головне управління розвідки України.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер". 

Вказано, що пісня Макса ТТ про ГУР МО лунала на радіохвилі в Сімферополі у понеділок, 18 грудня. 

"За інформацією інсайдерів стало відомо, що хакери зламали радіомережу Криму, внаслідок чого пісня про ГУР МО грала півтори години безперервно", - йдеться у повідомленні. 

У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки"

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Зазначається, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.

Через це на Куп’янському напрямку російські окупанти масово хворіють на "мишачу лихоманку". Захворювання має вірусний характер та передається до людини від гризунів - через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

У ГУР наголошують, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який залучений у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

"У підсумку - "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", - пишуть у пресцентрі ГУР.

Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами

У вівторок, 19 грудня, о 23:30 за київським часом хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засвітиться синьо-жовтими вогнями для нагадування світові про зниклих в Україні дітей.

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Зазначається, що організатором цієї акції солідарності з українським народом став актор Лев Шрайбер. Таким чином він хоче наголосити на тому, як російське вторгнення в Україну руйнує дитинство та майбутнє українських дітей.

"Тисячі вбитих і поранених, мільйони вимушених переселенців та біженців і майже 20 000 дітей, яких примусово вивезли на територію Росії. Ще тисячі дітей до сьогодні залишаються в окупації під впливом російської пропаганди", - написав Кулеба.

США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн

Сполучені Штати Америки протягом п'яти наступних років виділять Україні $150 млн для підтримки програм цифрової трансформації, зокрема "Мрії" та Prozorro.

Про це амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк сказала під час Diia Summit, передає РБК-Україна.

"Я б хотіла оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації – 150 млн доларів протягом 5 років для програми з цифрової трансформації", - сказала Брінк.

За її словами, це допоможе розвинути зусилля для подальшого економічного розвитку, інвестицій і цифрової інфраструктури, цифрування процесів розвитку малого і середнього бізнесу та культивації нового бізнесового середовища в Україні. Також США хочуть підтримати системи "Мрія" та Prozorro.

Московські аеропорти закрили через атаку дронів

За інформацією телеграм-каналу "База", у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" введено план "Килим". Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Працює система ППО.

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону прокоментував атаки на територію Росії, зокрема і сьогоднішній випадок.

"Це веж стабільна ситуація, коли там у РФ лунають сигнали повітряної тривоги. Це не може не радувати. Як кажуть, клин клином вибивають. Треба побільше українських дронів і туди на Москву, або російські аеродроми, об'єкти критичної інфраструктури та енергетики. Це ефективно і це працює. Всіх же дронів не зіб'ють".

У Росавіації повідомили, що через обмеження у "Внуково" та "Домодєдово" на запасні аеродроми пішли 16 бортів, на виліт затримали 28 рейсів. Як зазначає РБК, Станом на 15:30 всі аеропорти московського авіавузла працюють штатно.

Британія підпише з Україною 10-річну угоду про безпеку в Чорному морі

Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Зазначається, що майбутня угода передбачає допомогу Україні у боротьбі з Росією, шляхом надання військової підтримки, зосередженої на військово-морських засобах, а також фінансової допомоги та обміну розвідданими.

Вона також міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть Росію від нападу у майбутньому, включно з посиленням поставок зброї та санкціями.

Крім того, ключова складова 10-річної угоди спрямована на подальшу формалізацію обміну розвідданими між Лондоном і Києвом.

В окупованому Мелітополі пролунав вибух 

Про це повідомив мер Іван Федоров.

"Щось вибухнуло неподалік школи, яку окупанти захопили однією з перших. Найбільше налякався відомий поліцейський каратель, який живе неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських жителів", - написав він.

Суспільство
Крим
Мелітополь
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
хакерські атаки
Велика Британiя
Чорне море
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