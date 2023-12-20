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Переможні новини 665-го дня війни: великі втрати окупантів біля Авдіївки та вибухи в Криму

Катерина Бенюк
20 грудня, 2023 середа
19:00
Перемога України переможні новини

Росіяни на Авдіївському напрямку втратили майже 25 тис. осіб, а Литва передала Україні польове спорядження

Федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що Петер Франк, федеральний прокурор, подав подання до Вищого регіонального суду у Франкфурті-на-Майні щодо конфіскації 720 млн євро, які раніше були заморожені як російські активи, на користь державного бюджету.

Якщо заява Федеральної прокуратури буде задоволена, понад 700 мільйонів євро надійдуть до федерального бюджету. Зокрема, йдеться про гроші з Національного розрахункового депозитарію московської біржі, їх було санкціоновано ЄС у червні 2022 року.

Україна отримала від Литви польове спорядження і сухпайки для ЗСУ

20 грудня прибув черговий пакет підтримки від Литви. Українським воїнам передали необхідне бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків.

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, аби сприяти нелегкій боротьбі України з жорстоким агресором. Різноманітне спорядження (для перебування, - ред.) на відкритому повітрі є необхідним для бійців у зимовий період. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

ВР підтримала закон про звільнення від ПДВ і мита ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Вказано, що парламент підтримав закон №10341 одразу за основу та в цілому. За нього проголосували 323 депутати.

Закон передбачає, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від ПДВ. Крім того, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.

У Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії

Зранку 20 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Нібито, прилетіло по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомив "Кримський вітер".

Як пише видання, перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - пише "Кримський вітер".

Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше 2 прильоти. Пошкоджено 1 одиницю військової техніки. 

Росіяни на Авдіївському напрямку втратили майже 25 тис. осіб

Про це сказав прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало. За трохи більше як два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими", - зазначив він.

Також додав, що знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. "80% з цих цифр - це саме Авдіївський напрямок", - зазначив прессекретар.

Україна отримала від ЄС €150 мільйонів на відбудову

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ці кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України".

"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. 

У міністерстві додали, що другий транш обсягом 100 млн євро очікується в першому кварталі 2024 року. Фінанси будуть спрямовані на забезпечення заходів із відновлення та на підтримку малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.

Авіація України завдала 16 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом доби протиповітряною обороною знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 артилерійських засобів противника.

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санкції проти Росії
Війна з Росією
безпілотник
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