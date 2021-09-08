Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать вдвічі, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.



"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурс "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. грн, за друге місце - 54 тис. грн, за третє - 48 тис. грн", - написав Шмигаль.



Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.



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