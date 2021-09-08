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Головна Суспільство Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать вдвічі, - Шмигаль

Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать вдвічі, - Шмигаль

8 вересня, 2021 середа
14:27
Суспільство Денис Шмигаль

Премії кращим вчителям року будуть збільшені вдвічі

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурс "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. грн, за друге місце - 54 тис. грн, за третє - 48 тис. грн", - написав Шмигаль.

Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.
 

 

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вчителі
Денис Шмигаль
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