Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать вдвічі, - Шмигаль
Премії кращим вчителям року будуть збільшені вдвічі
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурс "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. грн, за друге місце - 54 тис. грн, за третє - 48 тис. грн", - написав Шмигаль.
Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.
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