Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
У середу, 1 листопада, Служба безпеки України затримала колишнього адвоката у Херсоні, який під час окупації вступив до адміністрації загарбників та переписував майно морського порту на баланс так званої влади
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що після влаштування до місцевої окупаційної адміністрації РФ.адвокат з Херсону став очільником створеного окупантами так званого бюро технічної інвентаризації (БТІ).
За даними спецслужби, колаборанта призначили на цю посаду за особистої протекції гауляйтера Володимира Сальдо.
Так, працюючи очільником окупаційного "БТІ", фігурант займався перереєстрацією майна захопленого на той час Херсонського морського порту на баланс окупаційного мінтранспорту РФ.
Також він брав безпосередню участь у незаконній інвентаризації місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів.
У СБУ додають, що колаборант також закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів РФ, за що обіцяв російську зарплату та лояльне ставлення з боку окупантів.
Після звільнення Херсона фігурант намагався переховуватися від правосуддя. Однак співробітники української Служби безпеки встановили його місцеперебування та затримали.
Херсонцю повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також 23 жовтня СБУ знешкодила антиукраїнське "підпілля", яке наводило ракети та керовані авіабомби РФ на житлові будинки Херсона.
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