Переселенці у трьох областях України можуть отримати грошову допомогу на оренду житла

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Так, благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Подати заявки можуть люди, які стали вимушеними переселенцями після 24 лютого 2022 року і ще не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Вимоги до заявників

Прохачі допомоги мають проживати у місці компактного поселення та бути готовими й надалі орендувати житло після завершення програми;

Також під цільову допомогу підпадають люди, які проживають у місці компактного поселення, яке збираються розформувати.

Ще одна категорія – це громадяни, які перебувають під ризиком виселення/втрати орендованого житла, а також мають хоча б один із критеріїв вразливості.

Окрім того, подати заявку можуть нещодавно переміщені родини, які не бажають жити в МКП та мають хоча б один із критеріїв вразливості.

Критерії вразливості

– родина, яка має лише одного з батьків з однією або більше дитиною віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років;

– родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

– родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

– родини, які опікуються дітьми без супроводу (за наявності документального підтвердження).

Подання заявки можливе лише за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.

Ознайомитись із переліком необхідних документів та адресами пунктів збору даних можна за посиланням.