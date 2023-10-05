Переселенці у трьох областях України можуть отримати грошову допомогу на оренду житла
Переселенці у Київській, Черкаській і Кіровоградській областях можуть подати заявку на відшкодування вартості оренди житла протягом 6 місяців
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Так, благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Подати заявки можуть люди, які стали вимушеними переселенцями після 24 лютого 2022 року і ще не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.
Вимоги до заявників
Прохачі допомоги мають проживати у місці компактного поселення та бути готовими й надалі орендувати житло після завершення програми;
Також під цільову допомогу підпадають люди, які проживають у місці компактного поселення, яке збираються розформувати.
Ще одна категорія – це громадяни, які перебувають під ризиком виселення/втрати орендованого житла, а також мають хоча б один із критеріїв вразливості.
Окрім того, подати заявку можуть нещодавно переміщені родини, які не бажають жити в МКП та мають хоча б один із критеріїв вразливості.
Критерії вразливості
– родина, яка має лише одного з батьків з однією або більше дитиною віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років;
– родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
– родина з однією або кількома особами з особливими потребами;
– родини, які опікуються дітьми без супроводу (за наявності документального підтвердження).
Подання заявки можливе лише за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.
Ознайомитись із переліком необхідних документів та адресами пунктів збору даних можна за посиланням.
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