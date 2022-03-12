Переселенці вже отримують пенсії, у Мінсоцполітики пояснили, як це зробити
Вже 9,7 тисячі українців, які отримували пенсію або грошову допомогу через Укрпошту, і були вимушені змінити місце проживання через війну, отримали виплати за новим місцем перебування
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Відомо, що наразі діє особливий порядок, який застосовується на час дії воєнного стану.
Відповідно до цього порядку людина, яка отримувала пенсію через Укрпошту та змінила місце проживання, може отримати виплати шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в Ощадбанку або здійснити переведення пенсії на інше поштове відділення Укрпошти.
Для цього необхідно звернутись до Пенсійного фонду або Укрпошти та повідомити про зміну місця проживання та бажання скористатись особливим порядком виплати пенсії.
Також тим громадянам, які отримували пільги, субсидії або грошові соціальні допомоги через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.
Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з податковим номером до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 днів з моменту зарахування переказу.
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