Про це інформує СБУ.

Зазначають, що троє з чотирьох чоловіків - колишні працівники правоохоронних органів. Їх звільнили за "кришування" та систематичне хабарництво. Серед викритих:

заступник начальника "Розовського РОВД";

начальник карного розшуку "Кам'янсько-Дніпровського районного відділу міліції";

▪️ оперуповноважений "Токмацького районного відділу міліції";

оперуповноважений "Токмацького районного відділу міліції"; ▪️ працівнику "Дніпроруденського районного відділу міліції".

Вони добровільно вступили до лав "МВС РФ" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там чоловіки виконують завдання з придушення опору та залякують місцевих. Для цього вони застосовують репресії, переслідування та незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву. Серед іншого зафіксовано психологічний тиск на цивільних, насильство, погрози та вбивства, а також факти викрадення та катування людей.

Також під час незаконних обшуків колаборанти розграбовують оселі мирних жителів. Зникають зокрема гроші, побутова техніка та інші особисті речі. Чоловіки серед іншого беруть участь у захопленні підприємств на Запоріжжі, які відмовляються співпрацювати з окупантами.

Крім того, колаборанти збирають "данину" з власників агропідприємств: за різні суми "відкупних" обіцяють фермерам не перешкоджати в їхній діяльності. У разі незгоди зловмисники погрожують насильством і знищенням майна.

Наразі всім чотирьом колаборантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

2 листопада на Луганщині викрили російську шпигунку, яка прикидалася патріоткою та намагалася втертися в довіру СБУ.