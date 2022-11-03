Переслідують та залякують мешканців тимчасово окупованих територій: СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі
СБУ викрила на Запоріжжі чотирьох колаборантів, які добровільно вступили до окупаційного "МВС РФ" і чинять масові репресії
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що троє з чотирьох чоловіків - колишні працівники правоохоронних органів. Їх звільнили за "кришування" та систематичне хабарництво. Серед викритих:
- заступник начальника "Розовського РОВД";
- начальник карного розшуку "Кам'янсько-Дніпровського районного відділу міліції";
- ▪️ оперуповноважений "Токмацького районного відділу міліції";
- ▪️ працівнику "Дніпроруденського районного відділу міліції".
Вони добровільно вступили до лав "МВС РФ" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там чоловіки виконують завдання з придушення опору та залякують місцевих. Для цього вони застосовують репресії, переслідування та незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву. Серед іншого зафіксовано психологічний тиск на цивільних, насильство, погрози та вбивства, а також факти викрадення та катування людей.
Також під час незаконних обшуків колаборанти розграбовують оселі мирних жителів. Зникають зокрема гроші, побутова техніка та інші особисті речі. Чоловіки серед іншого беруть участь у захопленні підприємств на Запоріжжі, які відмовляються співпрацювати з окупантами.
Крім того, колаборанти збирають "данину" з власників агропідприємств: за різні суми "відкупних" обіцяють фермерам не перешкоджати в їхній діяльності. У разі незгоди зловмисники погрожують насильством і знищенням майна.
Наразі всім чотирьом колаборантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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