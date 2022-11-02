Про це інформує СБУ.

У 2019 році жінку завербували до російських спецслужб через "МДБ ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення вона почала виконувати вказівки загарбників.

Так, жінка виявляла маршрути та техніку ЗСУ на території Луганської області. Також вона збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка.

Отримані дані жінка передавала російським загарбникам для проведення подальших репресій проти мешканців тимчасово окупованих територій.

Згодом шпигунка отримала завдання налагодити "співпрацю" з українськими спецслужбами. Для цього вона вийшла на представника одного з підрозділів СБУ. Йому жінка запропонувала допомогу в боротьбі з РФ, а також "обіцяла" надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території Сходу України.

Утім СБУ зірвала ворожі плани. Українська контррозвідка дезінформувала загарбницькі спецслужби, вивела російську агентку на підконтрольну територію і затримала.

Наразі жінку звинувачують за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та утримують під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

1 листопада СБУ затримала чоловіка, який планував теракти на Одеській залізниці.