Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Силовики затримали агента російського ГРУ. Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.



Слідство з’ясувало, що зловмисник збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці для передавання інформації воєнній розвідці Росії і підготовки вибухів.



"Співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту", - йдеться в повідомленні спецслужби.



"За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - додали в СБУ.



Проти зловмисника відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі про державну зраду. Триває досудове слідство.

На Буковині жителя Одещини посадили на 15 років за держраду: чоловік збриав розвіддані про ЗСУ в інтересах Росії та підтримуваної нею терористичної організації "ДНР".

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