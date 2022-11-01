СБУ затримала диверсанта, який планував теракти на Одеській залізниці
Контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсіям на об’єктах залізничної інфраструктури Одещини
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Силовики затримали агента російського ГРУ. Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.
Слідство з’ясувало, що зловмисник збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці для передавання інформації воєнній розвідці Росії і підготовки вибухів.
"Співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту", - йдеться в повідомленні спецслужби.
"За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - додали в СБУ.
Проти зловмисника відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі про державну зраду. Триває досудове слідство.
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