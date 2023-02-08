Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство прийняте законом України. Я бачив, що у профільному комітеті Верховної Ради є обговорення про внесення змін до цього законопроєкту. На мій погляд, це все ж таки передчасне рішення. Адже, як можна корпоратизувати Енергоатом без найбільшого їхнього активу - ЗАЕС. Дуже багато питань до цього закону. Так, він прийнятий, проте його слід ще доопрацювати. Я вважаю, що під час війни корпоратизувати державні підприємства не найкраще рішення", - вважає Плачков.

Ексочільник Держінспекції ядерного регулювання вважає, що перетворення Енергоатому на АТ під час війни може нашкодити національній безпеці.

"В законопроєкті про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство є безліч питань. Перш за все, щодо ліцензування. Все-таки змінюється юридичний статус Енергоатому. Також корпоратизація несе за собою приватизацію не промислових активів. А під час війни приватизувати не промислові активи Енергоатому є великих питанням. Це може нашкодити національній безпеці", - додав він.

