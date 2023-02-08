Перетворення Енергоатому на АТ під час війни викликає багато питань, - ексочільник Держінспекції ядерного регулювання Плачков
Ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков вважає, що під час війни перетворення Енергоатому на акціонерне товариство може нашкодити національній безпеці України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство прийняте законом України. Я бачив, що у профільному комітеті Верховної Ради є обговорення про внесення змін до цього законопроєкту. На мій погляд, це все ж таки передчасне рішення. Адже, як можна корпоратизувати Енергоатом без найбільшого їхнього активу - ЗАЕС. Дуже багато питань до цього закону. Так, він прийнятий, проте його слід ще доопрацювати. Я вважаю, що під час війни корпоратизувати державні підприємства не найкраще рішення", - вважає Плачков.
Ексочільник Держінспекції ядерного регулювання вважає, що перетворення Енергоатому на АТ під час війни може нашкодити національній безпеці.
"В законопроєкті про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство є безліч питань. Перш за все, щодо ліцензування. Все-таки змінюється юридичний статус Енергоатому. Також корпоратизація несе за собою приватизацію не промислових активів. А під час війни приватизувати не промислові активи Енергоатому є великих питанням. Це може нашкодити національній безпеці", - додав він.
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