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Перетворення Енергоатому на АТ під час війни викликає багато питань, - ексочільник Держінспекції ядерного регулювання Плачков

8 лютого, 2023 середа
17:26
Україна Енергоатом

Ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков вважає, що під час війни перетворення Енергоатому на акціонерне товариство може нашкодити національній безпеці України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство прийняте законом України. Я бачив, що у профільному комітеті Верховної Ради є обговорення про внесення змін до цього законопроєкту. На мій погляд, це все ж таки передчасне рішення. Адже, як можна корпоратизувати Енергоатом без найбільшого їхнього активу - ЗАЕС. Дуже багато питань до цього закону. Так, він прийнятий, проте його слід ще доопрацювати. Я вважаю, що під час війни корпоратизувати державні підприємства не найкраще рішення", - вважає Плачков.

Ексочільник Держінспекції ядерного регулювання вважає, що перетворення Енергоатому на АТ під час війни може нашкодити національній безпеці.

"В законопроєкті про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство є безліч питань. Перш за все, щодо ліцензування. Все-таки змінюється юридичний статус Енергоатому. Також корпоратизація несе за собою приватизацію не промислових активів. А під час війни приватизувати не промислові активи Енергоатому є великих питанням. Це може нашкодити національній безпеці", - додав він.
 

Верховна Рада
Енергія
Запорізька АЕС
атомна енергетика
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