Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що сервіс планує зробити доступ до ігор з усіх пристроїв, з яких користувачі можуть заходити у Netflix - вже найближчими тижнями розпочнеться бета-тестування ігор для ПК, а пізніше і на мобільних.

"З 2021 року, коли ми додали мобільні ігри на Netflix, ми зосереджені на створенні чудових ігор для наших підписників. Наша мета завжди полягала в тому, щоб ігри були доступні для всіх, і ми наполегливо працюємо, щоб наші підписники мали доступний, плавний і розповсюджений сервіс. Сьогодні ми робимо перший крок до того, щоб зробити ігри доступними на всіх пристроях, де наші підписники користуються Netflix - на телевізорах, комп’ютерах і мобільних пристроях", - йдеться у повідомленні.

Наразі обмежене бета-тестування для телевізорів проходить у Канаді та Великій Британії, а за кілька тижнів випробування почнеться на ПК та Mac через Netflix.com.

Зараз користувачам доступні дві гри - Oxenfree від Night School Studio, ігрової студії Netflix, і Molehew's Mining Adventure.

"Щоб грати в наші ігри на телевізорі, ми представляємо контролер, який уже тримаємо в руках більшу частину дня - наші телефони. Користувачі ПК і Mac можуть грати на Netflix.com за допомогою клавіатури та миші", - додає компанія.

Зазначається, що ця обмежена бета-версія призначена для тестування технології трансляції ігор і контролера, а також для покращення взаємодії з учасниками з часом. Компанія обіцяє, що з часом ігри на телевізорі працюватимуть на вибраних пристроях партнерів сервісу, зокрема: потокових медіаплеєрах Amazon Fire TV, Chromecast із Google TV, телевізорах LG, телевізорах Nvidia Shield, пристроях і телевізорах Roku, телевізорах Samsung Smart TV і Walmart ONN. Netflix обіцяє, що надалі постійно додаватимуться додаткові пристрої.

"Зробивши ігри доступними на більшій кількості пристроїв, ми сподіваємося зробити ігри ще доступнішими для наших користувачів у всьому світі. Хоча ми ще на ранніх стадіях нашої ігрової подорожі, ми раді приносити радість нашим підписникам через ігри. З нетерпінням чекаємо відгуків від наших бета-тестерів, робота продовжується", - наголошується у пресрелізі.