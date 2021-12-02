Перетворював ненависть на силу: Футболіст "Мілану" Ібрагімович розповів, як його цькували в дитинстві у Швеції

Про це він розповів у інтерв'ю Corriere della Sera.

За словами шведського футболіста боснійського походження, у дитинстві його цькували через те, що він не був схожий на інших.

"Я був дитиною, яка завжди страждала. Щойно народився, медсестра випустила мене. Я впав з метрової висоти. У школі усі були блондинами зі світлими очима і тонким носом, а я смаглявий, темненький, з великим носом. Говорив не так, як вони, по-іншому рухався. Батьки однокласників хотіли, щоби мене прогнали зі школи. Мене завжди ненавиділи. І спочатку я це погано сприймав", - розповів Ібрагімович.

Він додав, що потім навчився перетворювати страждання і ненависть на силу.

"Якщо я щасливий, то граю у футбол добре. Але якщо я злюся, ображений, відчуваю біль, я граю ще краще. Я черпаю енергію від людей, які люблять мене. Але від людей, які мене ненавидять, отримую набагато більше", - зізнався Ібрагімович.