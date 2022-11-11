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Більшість угорців не поділяють проросійську політику Орбана, - опитування

11 листопада, 2022 п'ятниця
16:46
Світ путін - орбан

Кількість угорців, яким подобається проросійська політика уряду Угорщини, від весни зменшилася аж на 17% і становить майже 39%

Про це свідчать результати дослідження, проведені інститутом Publicus на замовлення газети Népszava, інформує "Європейська правда".

Опитування свідчить частка тих, хто вважає напад Росії на Україну актом агресії і не поділяє припущення, що Росія лише захищається, зросла. У лютому 64% опитаних класифікували війну в Україні як російську агресію, у квітні – лише 56". За даними, які збирали у серпні, ця очевидна теза знову отримала 63% підтримки. А за останніми даними на кінець жовтня так вважають 69%.

Не можна сказати, що зростання відбулося внаслідок симпатиків Фідесу. У порівнянні з кінцем серпня думка прихильників урядової партії з цього питання майже не змінилася (46-43), а от серед симпатиків опозиції ситуація стала ще чіткішою. Якщо наприкінці літа так вважали 88%, то зараз 94%.

На думку більшості (57%) опитаних, Віктор Орбан повинен більш жорстко засудити Росію за напад на Україну. У порівнянні з квітневим опитуванням ця частка значно зросла. Навесні лише 36% всього населення вважали позицію прем'єр-міністра щодо Росії слабкою. А наприкінці літа – 48.

Опитування також з'ясовувало, наскільки ймовірно, на думку респондентів, що війна перекинеться на Угорщину, або чи застосує Росія ядерну зброю під час бойових дій.

Лише 12% бачать шанс, що Угорщині також загрожує війна. Дещо більше людей (17%) думають, що Путін зважиться на застосування ядерної зброї. Разом з тим, половина опитаних відчувають певну тривогу через війну, яка відбувається по сусідству.

Дослідження також охоплює військову політику кабінету міністрів. На запитання, наскільки вони задоволені тим, як уряд реагує на війну, 56% респондентів обрали варіант "незадоволені" і 40% – "задоволені". Порівняно з квітневим вимірюванням, кількість задоволених зменшилася на 19%.

Різкий контраст між опозицією та симпатиками Фідесу-КДНП також складається у питанні, чи дозволяє влада перевозити зброю в Україну через свою територію. 65% опозиціонерів і лише 5% прихильників влади дозволили б поставки зброї.

У порівнянні з попередніми опитуваннями Publicus можна побачити, що кількість людей, які погоджуються з проросійською політикою уряду, зменшується з віддаленням часу від виборів. Якщо у квітні таких було 56%, то у жовтні – лише 39%. Ймовірно, війна, розпочата росіянами, частково є причиною погіршення економічного становища угорського народу.

  • Нагадаємо, Угорщина відмовляється надавати зброю Україні і навіть транспортувати її через свою територію, демонструючи відверто проросійську політику. Проте країна охоче приймає біженців з України і допомагає їм.

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Україна
Росія
політика
Угорщина
Віктор Орбан
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