Про це повідомляє Reuters.

Так, в Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. людей протягом трьох місяців через низькі температури і військові дії в Україні.

Представниця Угорської реформатської церкви Жофія Добіш-Лускі сказала, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300-500 після російських ударів.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови. Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де перебуває 457 тис. осіб.

За даними ООН, вважається, що близько 6,9 млн людей є внутрішньо переміщеними особами в Україні. Ще близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі. Багато з них перебувають у сусідніх з Україною країнах ЄС – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, після ударів російськими ракетами і дронами по об'єктах енергетики та іншої критичної інфраструктури в Україні, європейські уряди почали активніше готуватись до того, що українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму.

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