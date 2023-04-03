Про це інформує Наталка Діденко.

Переважно холодно на Вербний тиждень буде у всіх регіонах, окрім східної частини України, там температура повітря досягатиме +14...+18 °С.

У вівторок, 4 квітня, найхолоднішою очікується погода на Вінниччині, в західних і північних областях, окрім Сумщини, вдень лише +2...+8 °С.

У більшості центральних і північних областей очікується +10...+14 °С, на півдні та сході дуже тепло, +14...+18 °С, у Криму може сягнути до +20 °С, а на Одещині - свіжіше, близько +12 °С.

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода.

Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.

У Києві з найближчої синоптичної перспективи 4 квітня передбачається найхолоднішим: вночі +1...+4 °С, вдень +6...+7 °С.

Уночі у столиці можливий мокрий сніг, завтра вдень - без істотних опадів.

Надалі трохи потепліє, проте дощі продовжаться.