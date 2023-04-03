Переважно холодно та з опадами: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на Вербний тиждень
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що Вербний тиждень буде в Україні місцями холодним і вологим аж до неділі, 9 квітня
Про це інформує Наталка Діденко.
Переважно холодно на Вербний тиждень буде у всіх регіонах, окрім східної частини України, там температура повітря досягатиме +14...+18 °С.
У вівторок, 4 квітня, найхолоднішою очікується погода на Вінниччині, в західних і північних областях, окрім Сумщини, вдень лише +2...+8 °С.
У більшості центральних і північних областей очікується +10...+14 °С, на півдні та сході дуже тепло, +14...+18 °С, у Криму може сягнути до +20 °С, а на Одещині - свіжіше, близько +12 °С.
Завтра в Україні переважатиме хмарна погода.
Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.
У Києві з найближчої синоптичної перспективи 4 квітня передбачається найхолоднішим: вночі +1...+4 °С, вдень +6...+7 °С.
Уночі у столиці можливий мокрий сніг, завтра вдень - без істотних опадів.
Надалі трохи потепліє, проте дощі продовжаться.
- Станом на ранок 3 квітня через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині. Ремонтні бригади вже стали до роботи.
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