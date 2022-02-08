Перейшла на бік РФ і сприяла придушенню спротиву окупації: в Україні заочно судитимуть суддю з Криму
Обвинувальний акт щодо судді з Криму, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів РФ і надавала росіянам допомогу в переведенні українського законодавства на російське, скеровано до суду
Про це повідомляє прокуратура Криму та Севастополя.
Від вересня 2001 року вона була суддею Роздольненського районного суду Криму. Після російської окупації у 2014 році вона зрадила присягу на вірність народу України й очолила незаконно створений "Роздольненський районний суд Республіки Крим".
Вона допомагала окупантам переводити українську судову систему, яка діяла в Криму, на російську. Крім того, жінка сприяла придушенню спротиву окупації півострова. Зокрема "суддя" винесла низку незаконних рішень у адміністративних та кримінальних справах.
Так, обвинувачена сприяла становленню та зміцненню окупаційних судових органів у Криму та допомагала РФ проводити підривну діяльність проти України.
Дії зловмисниці кваліфікували як державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк 10-15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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