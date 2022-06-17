Перейшов служити до ФСБ РФ у 2014 році: в Україні судитимуть ексспівробітника СБУ

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У 2014 році оперуповноважений відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Головного управління СБУ в Криму не виконав наказ про передислокацію в Києві для подальшої служби. Він пішов служити до ФСБ Росії, щоб шкодити суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

Досудове розслідування завершилося. До суду скеровано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 КК України (держзрада).

В Україні судитимуть шпигуна з РФ, який отримував від генерала СБУ дані про держбезпеку й охорону правопорядку в країні.

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