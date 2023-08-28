Періодичне голодування запобігає розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження

Дослідження опублікувало видання Cell Metabolism.

Коли дослідники поставили мишей на обмежений за часом графік годування, у тварин помітно покращилася функція пам’яті. Тим часом амілоїдні білки, які давно пов’язують з хворобою Альцгеймера, мали меншу ймовірність накопичуватися в мозку мишей, які голодували.

Мишам давали їсти лише протягом шестигодинного вікна щодня, що для людей дорівнює 14-годинному голодуванню в кожному 24-годинному циклі.

За результатами дослідження вчені виявили, що це допомагає відновити біологічні ритми, які порушила хвороба Альцгеймера.

Зміни також помітили аж до молекулярного рівня: численні гени, пов’язані із захворюваннями та запаленнями в мозку, продемонстрували суттєві відмінності взаємодії у мишей із хворобою Альцгеймера під час голодування.

Миші з графіком годування мали більш регулярний режим сну й були менш активними вночі порівняно з мишами, яким дозволяли їсти в будь-який час.

Науковці вважають, що біологічні збої можуть стати підґрунтям для нових методів лікування хвороби Альцгеймера.

"Протягом багатьох років ми припускали, що біологічні збої, які спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера, є результатом нейродегенерації, але тепер вважаємо, що це може бути навпаки – біологічні збої можуть бути одним із головних факторів розвитку патології Альцгеймера", - зазначила нейробіолог Паула Десплат з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Наразі хвороба Альцгеймера вражає приблизно кожного дев’ятого дорослого американця, старшого за 65 років, і очікується, що в майбутньому це захворювання стане ще більш поширеним.

Порушення біологічного годинника є одним зі способів втручання хвороби Альцгеймера в процеси організму людини. Люди з цим захворюванням стикаються зі змінами свого циклу сну/неспання, часто відчувають посилення когнітивних розладів і сплутаність свідомості вечорами, можуть мати труднощі із засинанням.

Прийняття режиму періодичного голодування – це те, що люди можуть зробити відносно легко та швидко. Якщо випробування "методу періодичного голодування" на людях покаже такі ж результати, це ще один потенційний варіант вивчення боротьби з цією шкідливою формою деменції.

"Біологічні порушення при хворобі Альцгеймера є основною причиною розміщення хворих в будинках для людей похилого віку", – каже Паула Десплат.