Перша доза вакцини від AstraZeneca, а друга від Pfizer в шість разів підвищують рівень антитіл проти COVID-19, - дослідження
Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищують рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів
Про це йдеться в дослідженні, проведеному в Південній Кореї, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.
У дослідженні брали участь 499 медиків, із них 100 отримали змішані дози, 200 - дві дози вакцини від Pfizer, 199 - дві дози вакцини від AstraZeneca.
У всіх випадках були виявлені нейтралізуючі антитіла, які перешкоджають проникненню вірусу в клітини і його реплікації. Результат змішаної дози виявився аналогічним результату двох ін'єкцій препарату від Pfizer.
Журналісти зазначають, що проведене в червні британське дослідження показало схожі результати: послідовність уколів AstraZeneca-Pfizer викликала кращу Т-клітинну відповідь і вищий рівень антитіл, ніж зворотна послідовність.
Жодна з груп у південнокорейському дослідженні не показала зниженої нейтралізуючої дії проти штаму альфа, вперше виявленого у Великій Британії, але титр нейтралізуючих антитіл знизився в 2,5-6 разів проти штамів бета, гамма і дельта, знайдених у ПАР, Бразилії та Індії.
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