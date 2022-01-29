Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
У фіналі Australian Open Ешлі Барті перемогла американку Даніель Коллінз та стала першою з 1978 року австралійською тенісисткою, яка виграла "домашній" турнір Grand Slam
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі Ешлі Барті переграла Даніель Коллінз із рахунком 6:3, 7:6 (7:2). У другому сеті австралійка поступалася американці з рахунком 1:5, але зуміла відігратися та здобути перемогу.
Барті стала першою за 44 роки австралійкою, якій вдалося здобути перемогу на домашньому турнірі Grand Slam.
1978 року чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії стала Крістін О'Ніл.
Australian Open
Жінки. Фінал
29 січня
Ешлі Барті (Австралія) – Деніель Коллінз (США) 6:3, 7:6 (7:2)
- Нагадаємо, 21 січня українка Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе