Світоліна розгромно програла білорусці та вилетіла з Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у ніч із 20 на 21 січня. Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромно програла білорусці Вікторії Азаренко в двох сетах – 6:0 та 6:2.
Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. За цей час Еліна Світоліна зробила 1 подачу навиліт, припустила 3 подвійних помилки і не реалізувала жодного брейкпойнту.
В іншому матчі українка Марта Костюк поступилась іспанці Пауле Бадосе – 2:6, 7:5, 4:6
Australian Open
Одиночний розряд. Третє коло
Вікторія Азаренко (Білорусь) – Еліна Світоліна (Україна) 6:0, 6:2
- Нагадаємо, 17 січня у першому колі Australian Open Еліна Світоліна перемогла представницю Франції Фіону Ферро.
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