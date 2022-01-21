Світоліна розгромно програла білорусці та вилетіла з Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у ніч із 20 на 21 січня. Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромно програла білорусці Вікторії Азаренко в двох сетах – 6:0 та 6:2.



Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. За цей час Еліна Світоліна зробила 1 подачу навиліт, припустила 3 подвійних помилки і не реалізувала жодного брейкпойнту.



В іншому матчі українка Марта Костюк поступилась іспанці Пауле Бадосе – 2:6, 7:5, 4:6



Australian Open



Одиночний розряд. Третє коло



Вікторія Азаренко (Білорусь) – Еліна Світоліна (Україна) 6:0, 6:2

Нагадаємо, 17 січня у першому колі Australian Open Еліна Світоліна перемогла представницю Франції Фіону Ферро.