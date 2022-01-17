Світоліна успішно стартувала на Australian Open-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У першому колі Australian Open 2022 Еліна Світоліна в двох сетах перемогла представницю Франції Фіону Ферро (104 у рейтингу WTA). Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Українка чотирі рази подала на виліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 брейк-пойнти з 8.



Інші українки також провели свої матчі першого кола. Марта Костюк виявилась сильнішою за француженку Діан Паррі (6:1, 7:6), а от Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, яка зустрічалась з першою ракеткою світу Ешлі Барті, програли та закінчили виступ на Australian Open.



Даяна Ястремська, яка грала проти Медісон Бренгл, відмовилась виходити на третій сет і теж покинула AO-2022.



У другому колі суперницею Еліни Світоліної стане Армоні Тан (110).



Australian Open 2022



Перше коло, 17 січня



Еліна Світоліна (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 6:1, 7:6 (4)

Нагадаємо, 15 січня Новака Джоковича затримала прикордонна служба Австралії після того, як йому вдруге анулювали візу.

16 січня першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.