Світоліна успішно стартувала на Australian Open-2022
Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги розпочала Australian Open-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому колі Australian Open 2022 Еліна Світоліна в двох сетах перемогла представницю Франції Фіону Ферро (104 у рейтингу WTA). Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Українка чотирі рази подала на виліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 брейк-пойнти з 8.
Інші українки також провели свої матчі першого кола. Марта Костюк виявилась сильнішою за француженку Діан Паррі (6:1, 7:6), а от Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, яка зустрічалась з першою ракеткою світу Ешлі Барті, програли та закінчили виступ на Australian Open.
Даяна Ястремська, яка грала проти Медісон Бренгл, відмовилась виходити на третій сет і теж покинула AO-2022.
У другому колі суперницею Еліни Світоліної стане Армоні Тан (110).
Australian Open 2022
Перше коло, 17 січня
Еліна Світоліна (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 6:1, 7:6 (4)
- Нагадаємо, 15 січня Новака Джоковича затримала прикордонна служба Австралії після того, як йому вдруге анулювали візу.
- 16 січня першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.
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