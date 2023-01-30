Про це повідомляє Еспресо.TV.

Калініна у новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації піднялася з 39-го та 31-е місце. Це найвища її позиція у кар'єрі. Прогресу українка досягла завдяки виходу до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії.

До сотні найсильніших тенісисток світу входять ще дві українки - Марта Костюк йде 60-ю, а Катерина Байндль - 84-ю.

Очолює класифікацію Іга Швьонтек з Польщі. На другу позицію вийшла Аріна Соболенко з Білорусі, яка виграла Australian Open, на якому вона виступала у нейтральному статусі. Третьою йде Онс Жабер з Тунісу.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10485 очок

2 (5). Аріна Соболенко – 6100

3 (2). Онс Жабер (Туніс) – 5210

31 (39). Ангеліна Калініна (Україна) - 1347

60 (61). Марта Костюк (Україна) - 915

84 (95). Катерина Байндль (Україна) - 748

103 (101). Даяна Ястремська (Україна) - 611

136. (134). Леся Цуренко (Україна) - 473

140 (148). Дарина Снігур (Україна) - 444

270 (256) Катерина Володько (Україна) -226

286. (311). Катерина Завацька (Україна) - 210

374. (238). Еліна Світоліна (Україна) - 136

28 січня переможницею Australian Open стала Аріна Соболенко.

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