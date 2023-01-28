Відео оприлюднив близький до Лукашенка канал Пул першого в telegram.

У кадрі Лукашенко вітає з перемогою Соболенко та випиває чарку. Святкування він влаштував після перемоги тенісистки з Білорусі у фіналі Ausralian Open над Оленою Рибакіною з Казахстану – 4:6, 6:3, 6:4.

Представникам Білорусі та Росії дозволили виступати на турнірі Grand Slam у Мельбурні у нейтральному статусі. Попри заборону на символіку обох країн, під час Australian Open виникло кілька скандалів. Зокрема, один з вболівальників проніс прапор РФ на матчу українки Катерини Байндль. Крім того, фани серба Новака Джоковича під час чвертьфіналу проти Андрія Рубльова влаштували акцію на підтримку Росії із портретами президента РФ Володимира Путіна та футболках із символом агресії проти України - літерою z.

16 січня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів турніру дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.

25 січня вболівальники Новака Джоковича влаштували під час матчу акцію на підтримку Росії.

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут.

Томас Бах зазначив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

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