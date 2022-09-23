Перше мобілізоване гарматне мʼясо Росії зʼявиться на фронті через два тижні, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші мобілізовані росіяни можуть зʼявитись на фронтах України вже через кілька тижнів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"За попередніми даними перша частина мобілізованих росіян буде перекинута на фронт через два тижні. Вони будуть необучені і непідготовлені. Росія готує великий вал з людського ресурсу, щоб хоч якось протистояти українському контрнаступу", - пояснив Рябих.
Експерт вважає, що мобілізація в Росії суттєво не зможе змінити ситуацію на фронтах.
"Іншими словами, всі мобілізовані росіяни є гарматним мʼясом. Через нерозуміння, де вони знаходяться та порушення правил безпеки, росіяни будуть перетворюватись у потенційних 200-х та 300-х. А коли вони зіштовхнуться з бойовими реаліями, то від них просто нічого не залишиться", - додав він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні
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