Перші 635 військових ЗСУ завершили навчання на базі США у Німеччині
Пентагон повідомив, що перша група українських військових завершила навчання на американській базі в Німеччині
Про це повідомляє CNN.
Друга група вже проходить п'ятитижневий курс, в рамках якого військовослужбовців навчатимуть маневрової, медичної та базової військової підготовки.
Перша група з 635 українців завершила курс на полігоні Графенвер, де США проводять власні навчання з загальновійськової та маневрової підготовки. Український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.
Навчання розпочалися в середині січня і є частиною розширеної програми США з підготовки українських військових до ведення бойових дій.
Раніше США пропонували менш масштабні навчання з окремих систем озброєння, таких як ракетні пускові установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйонів ознаменував значне розширення зусиль США з підготовки українців до довготривалої війни.
Друга група з 710 українських військовослужбовців вже розпочала навчання на полігоні Графенвер. Військовослужбовці тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і самохідній гаубиці M109 Paladin.
Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.
- Нагадаємо, США підтримують удари ЗСУ по військових об'єктах Росії у Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе