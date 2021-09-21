Перші два кандидати на посаду мера Харкова подали документи
У Харкові двоє перших кандидатів на посаду міського голови подали документи на реєстрацію
Про це повідомляє Суспільне.
Першим документи подав очільник харківського осередку "Нацкорпусу" - Костянтин Немічев.
Другим подав документи ексмер Харкова - Михайло Добкін. Він вніс йде на вибори самовисуванцем.
Добкін був мером Харкова (2006-2010 рр.) та очолював Харківську ОДА з 2010 по 2014 рік.
Вибори відбудуться 31 жовтня.
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