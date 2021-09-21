Перші два кандидати на посаду мера Харкова подали документи

Про це повідомляє Суспільне.

Першим документи подав очільник харківського осередку "Нацкорпусу" - Костянтин Немічев.

Другим подав документи ексмер Харкова - Михайло Добкін. Він вніс йде на вибори самовисуванцем.

Добкін був мером Харкова (2006-2010 рр.) та очолював Харківську ОДА з 2010 по 2014 рік.

Вибори відбудуться 31 жовтня.