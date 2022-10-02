Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому випадку вони будуть стріляти в нас", - пояснив Костенко.

Полковник СБУ повідомив, що на Півдні України вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.

"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - додав він.

21 вересня 2022 року, Путін офіційно оголосив про початок в РФ часткової мобілізації.

Планується набрати 300 тис. росіян. Однак, в опозиції кажуть про нібито 3 млн.

При цьому наразі в Росії наразі нараховується близько 5 млн силовиків, половину з яких підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров пропонує теж відправити на війну з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb