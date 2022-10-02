Перші мобілізовані росіяни зʼявились на Півдні України, також вже є вбиті, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що Збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на Південь України
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому випадку вони будуть стріляти в нас", - пояснив Костенко.
Полковник СБУ повідомив, що на Півдні України вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.
"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - додав він.
- 21 вересня 2022 року, Путін офіційно оголосив про початок в РФ часткової мобілізації.
- Планується набрати 300 тис. росіян. Однак, в опозиції кажуть про нібито 3 млн.
- При цьому наразі в Росії наразі нараховується близько 5 млн силовиків, половину з яких підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров пропонує теж відправити на війну з Україною.
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