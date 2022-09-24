Кадиров запропонував відправити на війну силовиків замість резервістів
Голова Чечні Рамзан Кадирова заявив, що замість резервістів на війну проти України слід відправити працівників російських силових структур
Про це Кадиров написав у telegram.
За його словами, навіть без резервістів у Росії є великий штат співробітників міністерства надзвичайних ситуацій, служби судових приставів, ФСБ, служби охорони, службу зовнішньої розвідки, митної служби, прокуратури та слідчого комітету.
"Разом із силовими та військовими відомствами – це приблизно 5 млн осіб, які регулярно здають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться.
Керівники цих підрозділів вже зараз могли б розпочати оптимізацію робочого процесу з урахуванням нововведень", - написав Кадиров.
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21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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23 вересня Рамзан Кадиров заявив, що в Чечні не виконуватимуть указ про мобілізацію на війну з Україною.
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