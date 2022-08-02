Про це повідомила очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

"Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!", - додала Ірина Верещук.

На пероні евакуйованих зустріли медики, рятувальники, психологи і волонтери.

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що усі служби готувалися відповідально до цього.

"Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе бодай тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо!", - повідомив Андрій Райкович і додав, що переселенців будуть розселяти у соціальних гуртожитках, школах, дитячих садочках, які не задіяні в навчальному процесі.

В Укрзалізниці повідомили, що першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 маломомібільних. Також прямо на борту поїзда оформлено матеріальні виплати для 42 тимчасово переміщених осіб, з них 15 дітей.

"Дякуємо World Central Kitchen за те, що всі нагодовані, Укрпошті - за чітку координацію виплат на станції, залізничним лікарям ЦОЗ Дніпра та Львова за кваліфікований супровід поїзда, а також усім службам і волонтерам, задіяним в порятунку українців з Донеччини", - відзначили в Укрзалізниці.

Додамо, що для тих, хто збирається евакуюватись, в Мінреінтеграції озвучили алгоритм дій:

1-й крок – звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами.

2-й крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації.

3-й крок – відправка з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами.

4-й крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО.

5-й крок – після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав населення Донецької області евакуюватися на безпечну територію. 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb