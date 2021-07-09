Перший в Україні: Укрзалізниця запускає приміський електропоїзд, пристосований для людей з інвалідністю

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця зробила перший в Україні інклюзивний потяг, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.



За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, усі роботи проводилися в постійних консультаціях з представниками Всеукраїнського громадського об'єднання "Національна асамблея людей з інвалідністю України".



Зазначається, що новий електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля. Крім того, у поїзді замінено низку систем та деталей інтер'єру, серед яких - кріплення для велосипедів.



У пресслужбі зауважили, що модернізація цього поїзда коштувала Укрзалізниці 70,6 млн грн. Зокрема, на впровадження інклюзивності було направлено майже 2,2 млн грн. Роботи здійснювалися на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу.



Загалом, додали, у компанії, до кінця року планується провести капітальний ремонт ще шести поїздів. На це у фінплані компанії передбачено близько 300 млн грн.

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