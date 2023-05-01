Перший заступник очільника МЗС Південної Кореї відвідає Росію на тлі напруженості у відносинах між державами, - ЗМІ
На тлі напруженості у відносинах через заяву президента країни Юн Сок Йоля щодо можливості надання військової допомоги України перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Чжин відвідає Москву
Про це інформує Yonhap.
Зазначають, що до початку квітня 2023 року Чан Хо Чжин обіймав посаду посла Південної Кореї в Росії. Згодом під час конференції керівників дипломатичних місій у Сеулі його признали першим заступником очільника МЗС країни.
Чан Хо Чжин планує здійснити дводенну поїздку до Москви в середині травня. Метою поїздки є обмін привітаннями з російськими офіційними особами, оскільки він не зміг цього зробити раніше, одразу після призначення на нову посаду.
Однак ця поїздка відбудеться на тлі напруженості у відносинах між країнами через те, що Юн Сок Йоль заявив про можливість надання військової допомоги Україні. Він зазначив, що може бути важко наполягати виключно на гуманітарній чи фінансовій допомозі, якщо Україна продовжує зазнавати масованих атак на цивільних. Росія своєю чергою заявила, що такий крок з боку Сеула може означати його участь у конфлікті та вважатиметься "відверто ворожим антиросійським кроком".
Очікується, що питання військової допомоги виникне під час зустрічі Чан Хо Чжин з російськими дипломатами.
"Ця поїздка організується з тих міркувань, що краще виконати традиційні дипломатичні формальності й "попрощатися", оскільки Москва вже визнала Південну Корею недружньою нацією після її долучення до антиросійських санкцій", - сказав виданню один із чиновників.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив 28 квітня про необхідність зробити все, щоб вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, знову не виключивши при цьому надання Сеулом військової допомоги Києву.
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