Першу листівку з маркою із Зеленським надіслали представникові РФ у Польщі
Пошта Польщі випустила марку з Володимиром Зеленським. Депутат міськради Кракова Лукаш Вантух повідомив, що першу листівку з цією маркою надіслали представнику Росії у Польщі
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Сподіваюсь, він трохи зіпсує собі сніданок, коли відправлення дійде до російського посольства", - написав Лукаш Вантух.
Депутат став ініціатором створення такої марки. Усього польська пошта виготовила 99 аркушів по 9 марок у кожному. Ціна однієї марки - 500 злотих. (Набір 4500 злотих).
"Вже три місяці я з захопленням спостерігаю, як наш сусід і друг бореться з російською агресією. Він чинить шалений опір і багато в чому ця слава належить президенту України. Не знаю, як би виглядала боротьба, якби на чолі України був хтось інший, але треба чітко сказати - він символ української боротьби за свободу", - написав Лукаш Вантух.
Невдовзі марки з українським президентом приїдуть і в Україну. Гроші від продажів скерують на гуманітарну допомогу для українців.
- Польська пошта випустила марку із зображенням Зеленського. Першим містом, якому її подарують, буде Львів.
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