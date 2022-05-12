Першу листівку з маркою із Зеленським надіслали представникові РФ у Польщі

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Сподіваюсь, він трохи зіпсує собі сніданок, коли відправлення дійде до російського посольства", - написав Лукаш Вантух.

Депутат став ініціатором створення такої марки. Усього польська пошта виготовила 99 аркушів по 9 марок у кожному. Ціна однієї марки - 500 злотих. (Набір 4500 злотих).

"Вже три місяці я з захопленням спостерігаю, як наш сусід і друг бореться з російською агресією. Він чинить шалений опір і багато в чому ця слава належить президенту України. Не знаю, як би виглядала боротьба, якби на чолі України був хтось інший, але треба чітко сказати - він символ української боротьби за свободу", - написав Лукаш Вантух.

Невдовзі марки з українським президентом приїдуть і в Україну. Гроші від продажів скерують на гуманітарну допомогу для українців.

Польська пошта випустила марку із зображенням Зеленського. Першим містом, якому її подарують, буде Львів.

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