Персонал Одеської харчової академії відправляють у відпустку за свій рахунок, - ЗМІ

Відповідну інформацію озвучило джерело у виші, надавши копію протоколу засідання вченої ради академії, що відбулося 3 грудня 2021 року, передає одеська газета Думська.net.



Працівник ОНАХТ на умовах анонімності повідомив, що з 6 грудня викладачі йдуть у неоплачувану відпустку до кінця січня. У грудні - на 14 робочих днів, у січні - також на 14 робочих днів.



"При тому, що у грудні у розкладі стоять пари та заплановано захисти дипломів студентами. Тобто, керівництво змушує працювати без оплати праці", - каже педагог.



Крім того, працівників, робота яких не пов'язана із присутністю студентів на заняттях, відправляють у відпустку до кінця карантину. Тож колектив має намір звернутися зі скаргами до прокуратури та Міністерства освіти.



Як зазначено в протоколі засідання, академія зазнає фінансових труднощів. Так, контингент студентів за рік скоротився із 5 524 осіб до 4 983, навчання яких оплачували. Повідомляється, що це призвело до втрати близько 10 млн грн.



При цьому аудит діяльності студмістечка виявив збитковість утримання гуртожитків розміром близько 12 млн грн. На додачу, від Міносвіти не надійшло близько 5 млн грн, натомість піднялися комунальні тарифи.



У зв'язку з цим було прийнято рішення розмістити всі підрозділи академії у навчальному корпусі "А", а решту корпусів законсервувати на період з 10 грудня 2021 по 21 лютого 2022 року.



При цьому навчальний процес у весняному семестрі запланували у дистанційному режимі (з 1 лютого до 26 лютого 2022 року). З 28 числа навчання повертається за очною формою, якщо іншого не буде передбачено карантинними обмеженнями.





















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