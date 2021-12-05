Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Персонал Одеської харчової академії відправляють у відпустку за свій рахунок, - ЗМІ

Персонал Одеської харчової академії відправляють у відпустку за свій рахунок, - ЗМІ

5 грудня, 2021 неділя
08:30
Суспільство ОНАХТ

Співробітників Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ) примусово відправляють у не оплачувану відпустку

Відповідну інформацію озвучило джерело у виші, надавши копію протоколу засідання вченої ради академії, що відбулося 3 грудня 2021 року, передає одеська газета Думська.net.

Працівник ОНАХТ на умовах анонімності повідомив, що з 6 грудня викладачі йдуть у неоплачувану відпустку до кінця січня. У грудні - на 14 робочих днів, у січні - також на 14 робочих днів.

"При тому, що у грудні у розкладі стоять пари та заплановано захисти дипломів студентами. Тобто, керівництво змушує працювати без оплати праці", - каже педагог.

Крім того, працівників, робота яких не пов'язана із присутністю студентів на заняттях, відправляють у відпустку до кінця карантину. Тож колектив має намір звернутися зі скаргами до прокуратури та Міністерства освіти.

Як зазначено в протоколі засідання, академія зазнає фінансових труднощів. Так, контингент студентів за рік скоротився із 5 524 осіб до 4 983, навчання яких оплачували. Повідомляється, що це призвело до втрати близько 10 млн грн.

При цьому аудит діяльності студмістечка виявив збитковість утримання гуртожитків розміром близько 12 млн грн. На додачу, від Міносвіти не надійшло близько 5 млн грн, натомість піднялися комунальні тарифи.

У зв'язку з цим було прийнято рішення розмістити всі підрозділи академії у навчальному корпусі "А", а решту корпусів законсервувати на період з 10 грудня 2021 по 21 лютого 2022 року.

При цьому навчальний процес у весняному семестрі запланували у дистанційному режимі (з 1 лютого до 26 лютого 2022 року). З 28 числа навчання повертається за очною формою, якщо іншого не буде передбачено карантинними обмеженнями.










Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

освіта
Одеса
Міносвіти
виші
опалювальний сезон
новини Одеси
опалювання
Читайте також:
Реджеп Таїп Ердоган
4 грудня, 2021 субота
Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
Пентагон
3 грудня, 2021 п'ятниця
"На карту поставлені нацбезпека США і країн НАТО": Пентагон "серйозно занепокоєний" військовою активністю РФ поблизу України
3 грудня, 2021 п'ятниця
"Відмова від НАТО та зняття питання Криму": політолог назвав можливі передумови для прямих перемовин між РФ та Україною
Київ
+-2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.45
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
5 грудня
09:37
Мер Полтави Олександр Мамай
Мер Полтави Мамай каже, що на Донбасі йде війна між "братами"
09:16
"Прокинувся" вулкан Семеру на Яві. Є жертви
08:55
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 278 смертей, 3 тис. госпіталізацій, понад 6 тис. заражень
08:10
Світлана Тихановська
Тихановська відреагувала на шокуючі заяви Лукашенка: Крим - це Україна, а змінювати кордони силою є неприйнятним
07:44
Рятувальник
За добу в пожежах загинуло 5 українців, постраждало 6
07:23
Байден та Путін
Байден і Путін обговорять Україну у вівторок
2021, субота
4 грудня
23:37
Оновлено
Руслан Малиновський (праворуч)
Малиновський забив супергол у ворота "Наполі" в чемпіонаті Італії
22:40
Ексклюзив
У Києві поїздка в таксі завершилася для пасажирки ДТП та госпіталізацією
22:08
Ексклюзив
Віталій Портников
Виведення з міжнародної фінансової системи та відмова від російського газу і нафти: Віталій Портников назвав інструменти для повалення режиму Путіна
22:00
Володимир Омелян
Напередодні переговорів Путіна та Байдена в Україні запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьОпір
21:37
Олексій Резніков
Резніков попередив про наслідки "великої війни" в Україні для Європи
21:22
Бернарду Сілва (праворуч)
"Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" та захопив лідерство у чемпіонаті Англії
20:46
Шмигаль
Держбюджет на 2021 рік перевиконано на 4,4%, - Шмигаль
20:24
Російські військові
Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази
19:52
У Польщі невдовзі після затримання поліцією помер українець
19:43
Ексклюзив
Ігор Яковенко
"У Путіна мізерні шанси приєднати ще один шматок України", – Ігор Яковенко
19:24
Хаві
"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом Хаві
19:09
вертоліт Мі-8МТВ.
Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору
18:51
Дмитро Різник
"Ворскла" зіграла внічию з "Рухом" у матчі з вилученням та нереалізованим пенальті
18:45
Ексклюзив
Метью Брайза
"Путін провокує Україну, щоб мати можливість напасти", – Метью Брайза
18:29
ООС
4 грудня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу
18:01
Байден Путін
У Кремлі назвали дату переговорів Путіна та Байдена
17:42
Дмитро Підручний
Біатлон: Україна показала найкращий результат сезону в першій естафеті Кубка світу
17:35
Ексклюзив
Ігор Яковенко
"Є дві речі, які дійсно можуть спричинити війну з Росією", – російський правозахисник Ігор Яковенко
17:21
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії
16:51
Вест Гем - Челсі
Команда Ярмоленка сенсаційно перемогла "Челсі" в лондонському дербі
16:36
Ексклюзив
путін
"Путін загрався, в НАТО є консенсус щодо "пекельних" санкцій", – Метью Брайза
16:31
Ексклюзив
путін
Переможної війни для Путіна не буде, оскільки вантажі “200” знищать Росію, - Яковенко
16:20
Ангела Меркель
Меркель оприлюднила останнє відеозвернення у якості канцлера ФРН
15:50
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" розбило "Верес" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
15:37
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
15:24
У Бразилії розпочали нове розслідування через заяви президента-антивакцинатора Болсонару
14:55
Віктор Скрипник
Тренер клубу УПЛ заявив, що відмовився очолити збірну України після Шевченка
14:26
Еммануель Макрон
Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон
14:05
Юрій Луценко
В ОП не один "кріт", а ціла група таких людей: Луценко про розвідників, Цемаха і "кротоферму" Зеленського
14:03
Людмила Буймістр
"Влада підводить Україну до перемовин з "Газпромом", − нардепка Людмила Буймістр
13:38
Порошенко
Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко
13:19
Денис Пушилін
Медведєв вручив ватажкам бойовиків Пушиліну та Пасічнику партквитки "Єдиної Росії"
12:55
Ентоні Джошуа
Промоутер назвав суму, яку Джошуа вимагатиме за відмову від бою з Усиком
12:30
Володимир Макей (праворуч) та глава МЗС РФ Сергій Лавров
У МЗС Білорусі заявили про загрозу втрати державності через санкції ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV