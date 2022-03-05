Персонал ЗАЕС навіть під тиском окупантів контролює роботу станції, - Верховна Рада

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради, - інформує Еспресо.TV.

Персонал перебуває під тиском окупантів та майже не має можливості міжзмінного відпочинку, що суттєво збільшує імовірність виникнення помилки під час роботи та може призвести до важких радіаційних наслідків, - наголошується у повідомленні.



Попри це, оперативний персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію. У мережі перебувають два енергоблоки, інші - у стані ремонту та вимушеного холодного зупинення.



За інформацією керівництва Запорізької АЕС, персонал обходить територію проммайданчика та виробничих приміщень, аби виявити небезпечні предмети та пошкодження конструкцій, систем та елементів АЕС. Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон - у межах нормальних показників.



Відновлено постачання опалення та гарячої води до міста Енергодар.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на Запорізькій атомній електростанції.

Територія Запорізької атомної електростанції вранці 4 березня була захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.