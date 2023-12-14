Перспектив захопити Авдіївку у росіян немає, - генерал Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що Росія не змогла залучити всі можливості, щоб просунутися на Авдіївському та Куп'янському напрямках
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росія не змогла залучити всі можливості, щоб просунутися на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Тип ресурсів у них недостатній. Ворог намагався підтягнути спецпідрозділи, але вони не змогли виконати завдання щодо захоплення Авдіївки, навіть кинувши в десятки разів більше сил й військ. Наразі завдання Путіна не виконане, перспектив захопити Авдіївку у ворога немає", - припустив Маломуж.
За словами генерала, зараз противник рухається біля Степового та намагається просунутись у промзоні, а далі рухатися на Коксохім.
"Але ЗСУ відвоювали терикон, провівши ряд бокових атак і флангових ударів, що потужно послабило ворожий наступальний потенціал. Ряд наших командирів зазначили, що Сили оборони зупинили противника. Величезні втрати росіян біля Авдіївки потужно діють на їхній моральний дух і зупиняють ворога", - наголосив Маломуж.
- Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014–2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що на всій лінії бойового зіткнення немає жодної спокійної ділянки.
- Українські військові протягом минулої доби відбили 57 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку та знищили 1300 бойовиків і 10 танків.
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