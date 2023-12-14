Перспектив захопити Авдіївку у росіян немає, - генерал Маломуж

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росія не змогла залучити всі можливості, щоб просунутися на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Тип ресурсів у них недостатній. Ворог намагався підтягнути спецпідрозділи, але вони не змогли виконати завдання щодо захоплення Авдіївки, навіть кинувши в десятки разів більше сил й військ. Наразі завдання Путіна не виконане, перспектив захопити Авдіївку у ворога немає", - припустив Маломуж.

За словами генерала, зараз противник рухається біля Степового та намагається просунутись у промзоні, а далі рухатися на Коксохім.

"Але ЗСУ відвоювали терикон, провівши ряд бокових атак і флангових ударів, що потужно послабило ворожий наступальний потенціал. Ряд наших командирів зазначили, що Сили оборони зупинили противника. Величезні втрати росіян біля Авдіївки потужно діють на їхній моральний дух і зупиняють ворога", - наголосив Маломуж.