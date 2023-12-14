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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Українські сили за добу ліквідували 1300 окупантів, 10 танків та 10 крилатих ракет, - Генштаб

14 грудня, 2023 четвер
07:56
Війна з Росією розбита російська техніка

Українські військові протягом минулої доби відбили 57 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку та знищили 1300 бойовиків і 10 танків

Про це 14 грудня пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 342 800 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 5692 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 616 (+22),
  • артилерійських систем – 8088 (+12),
  • РСЗВ – 920 (+1),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 1606 (+10),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 675 (+13),
  • спеціальної техніки - 1185 (+9).

Зведення Генштабу: Минулої доби на фронті відбулося 120 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 57 атак

Про це передає Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 17 ракетних та 36 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного та ракетного удару по нашій державі. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 з 32 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Наслідки ракетного удару уточнюються.

Також, поточної доби ворог атакував Україну 10 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Усі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 5 районів зосередження та склад боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. 

  • У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
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