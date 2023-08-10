Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик розповів під час свого виступу на конференції "Агро. Авіа. День", яка присвячена презентації та використання безпілотних літальних апаратів в сільському господарстві, передає пресслужба відомства.

За його словами, ще 5 років ніхто й уявити не міг, що безпілотники використовуватимуть настільки широко.

"Ми є свідками того, як розширюється сфера використання агродронів. Хотів би зауважити, що ця техніка це не лише для внесення засобів захисту рослин. На сьогодні це ще й картографія, обстеження на наявність, на жаль, вибухонебезпечних предметів. Щодо останнього, то ми нещодавно протестували дрони для обстеження і розмінування територій. На практиці побачили, що це дуже перспективні технології", – сказав Башлик.

Він зазначив, що уряд нині стимулює локалізацію створення дронів і висловив сподівання, що Україна невдовзі перейде до розробок іще сучасніших безпілотників, у тому числі й для агросектору.