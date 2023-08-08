Про це інформує Journal of Controlled Release.

Ця ін'єкція може бути використане для лікування серцевих захворювань у майбутньому.

Повідомляється, хоч DHA знаходиться у жирних рибах, таких як лосось, зазвичай його приймають у формі пероральних добавок. Однак проблема полягає в тому, що при вживанні в такому вигляді його погано всмоктує кишківник, що ускладнює отримання користі для здоров’я.

DHA (докозагексаєнова кислота) - це омега-3 поліненасичена жирна кислота, яка рекомендується за свої протизапальні та антиоксидантні властивості, що допомагають запобігти атеросклерозу або накопиченню жирових бляшок на стінках артерій - основній причині серцевих нападів та інсультів.

Дослідники з Національного університету Сінгапуру розробили нову форму DHA, яка може бути введена через ін’єкцію. Ця форма краще використовує терапевтичний потенціал цієї речовини.

Щоб захистити DHA від деградації та збільшити її концентрацію в тканинах, дослідники загорнули її у ліпосомальну форму. Ліпосоми - це маленькі, штучно створені сферичні мішечки, які можуть бути створені з холестерину та природних, нетоксичних фосфоліпідів. Вони використовуються для перенесення ліків або інших речовин у тканини.

Практична частина показала бажані результати

Науковці провели експеримент, щоб перевірити ефективність нового лікування атеросклерозу. Вони годували мишей дієтою з високим вмістом жирів протягом чотирьох тижнів, щоб встановити артеріальні бляшки, а потім вводили контрольні DHA внутрішньо протягом восьми тижнів, продовжуючи давати мишам дієту з високим вмістом жирів. Дослідники помітили, що при доставленні в кров ліпосоми накопичувалися. Вони поглиналися макрофагами - типом білих кров’яних тілець, які зменшували бляшки.

Крім того, наліт ставав більш стабільним, що робив його менш імовірним для розриву і причини закорковування артерій та подальшого інфаркту або інсульту.

"Це перше дослідження, яке продемонструвало, що ін'єкційні наноформулювання можуть значно поліпшити терапевтичні ефекти DHA проти атеросклерозу в дозі від 40 000 до 400 000 разів нижче, ніж повідомлялося про використання перорального DHA. Ми оптимістично налаштовані щодо клінічних переваг, які це може принести нашим пацієнтам, і вивчаємо клінічні випробування на пацієнтах у найближчому майбутньому", - сказав автор дослідження Цзюн-Вей Ван.

Результати дослідження показують, що ін’єкційна DHA є перспективним новим способом зупинити прогресування атеросклерозу, кажуть дослідники. Вони очікують клінічних випробувань на людях.