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Перспективним способом зупинити розвиток атеросклерозу є ін’єкції важливої для організму речовини DHA, - дослідження

8 серпня, 2023 вiвторок
16:56
Наука вакцінація

Дослідники розробили ін’єкційну форму DHA, омега-3 жирних кислот, яка ефективна для зупинки прогресування артеріальних жирових бляшок, які можуть призвести до серцевого нападу та інсульту

Про це інформує Journal of Controlled Release.

Ця ін'єкція може бути використане для лікування серцевих захворювань у майбутньому.

Повідомляється, хоч DHA знаходиться у жирних рибах, таких як лосось, зазвичай його приймають у формі пероральних добавок. Однак проблема полягає в тому, що при вживанні в такому вигляді його погано всмоктує кишківник, що ускладнює отримання користі для здоров’я.

DHA (докозагексаєнова кислота) - це омега-3 поліненасичена жирна кислота, яка рекомендується за свої протизапальні та антиоксидантні властивості, що допомагають запобігти атеросклерозу або накопиченню жирових бляшок на стінках артерій - основній причині серцевих нападів та інсультів.

Дослідники з Національного університету Сінгапуру розробили нову форму DHA, яка може бути введена через ін’єкцію. Ця форма краще використовує терапевтичний потенціал цієї речовини.

Щоб захистити DHA від деградації та збільшити її концентрацію в тканинах, дослідники загорнули її у ліпосомальну форму. Ліпосоми - це маленькі, штучно створені сферичні мішечки, які можуть бути створені з холестерину та природних, нетоксичних фосфоліпідів. Вони використовуються для перенесення ліків або інших речовин у тканини.

Практична частина показала бажані результати

Науковці провели експеримент, щоб перевірити ефективність нового лікування атеросклерозу. Вони годували мишей дієтою з високим вмістом жирів протягом чотирьох тижнів, щоб встановити артеріальні бляшки, а потім вводили контрольні DHA внутрішньо протягом восьми тижнів, продовжуючи давати мишам дієту з високим вмістом жирів. Дослідники помітили, що при доставленні в кров ліпосоми накопичувалися. Вони поглиналися макрофагами - типом білих кров’яних тілець, які зменшували бляшки.

Крім того, наліт ставав більш стабільним, що робив його менш імовірним для розриву і причини закорковування артерій та подальшого інфаркту або інсульту.

"Це перше дослідження, яке продемонструвало, що ін'єкційні наноформулювання можуть значно поліпшити терапевтичні ефекти DHA проти атеросклерозу в дозі від 40 000 до 400 000 разів нижче, ніж повідомлялося про використання перорального DHA. Ми оптимістично налаштовані щодо клінічних переваг, які це може принести нашим пацієнтам, і вивчаємо клінічні випробування на пацієнтах у найближчому майбутньому", - сказав автор дослідження Цзюн-Вей Ван.

Результати дослідження показують, що ін’єкційна DHA є перспективним новим способом зупинити прогресування атеросклерозу, кажуть дослідники. Вони очікують клінічних випробувань на людях.

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