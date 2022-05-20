Пес Патрон і гімн УCC: нова серія Масяні з критикою Путіна і війни з Україною набрала понад 1 млн переглядів
Мультик, в сюжеті якого йдеться про те, як правильно подати причини широкомасштабної агресії Росії в Україні дітям, за декілька днів набрав уже більше 1 млн переглядів
Відео розміщене на YouTube каналі Masyanya Kuvaeva 13 травня.
"Діти чудово бачать, що щось жахливе твориться у світі. І з їхньою країною та із сусідньою. Як розповісти їм про це, не травмуючи. Їм, дітям, жити в наслідках цього жаху. Не впевнений що Масяні вийшло добре, але вона намагалася. Рашистам і ботам прохання не турбується-майбутнього у вас немає", - йдеться у анотації до відео.
- Відзначимо, що попередній епізод культового мультсеріалу з'явився майже два місяці тому, 21 березня. Він також був присвячений жорсткій критиці війни в Україні і закінчувався самогубством Путіна, якому головна героїня принесла самурайський меч.
- Через декілька днів Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу, проте це не завадило набрати цьому епізоду вже 5,5 млн переглядів.
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