Відео розміщене на YouTube каналі Masyanya Kuvaeva 13 травня.

"Діти чудово бачать, що щось жахливе твориться у світі. І з їхньою країною та із сусідньою. Як розповісти їм про це, не травмуючи. Їм, дітям, жити в наслідках цього жаху. Не впевнений що Масяні вийшло добре, але вона намагалася. Рашистам і ботам прохання не турбується-майбутнього у вас немає", - йдеться у анотації до відео.

Відзначимо, що попередній епізод культового мультсеріалу з'явився майже два місяці тому, 21 березня. Він також був присвячений жорсткій критиці війни в Україні і закінчувався самогубством Путіна, якому головна героїня принесла самурайський меч.

Через декілька днів Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу, проте це не завадило набрати цьому епізоду вже 5,5 млн переглядів.

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