Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу "Масяня" через новий епізод про війну з Україною

Про це повідомляє засновник серіалу Олег Куваєв та "Медіазона".



"Коротше, mult.ru тепер у Росії під забороною. Хоча я, та й глядачі, сайтом вже дуже рідко користуємося, все на ютубі в основному", - коментує Куваєв.

За попердніми даними, сайту поки немає в реєстрі заборонених Роскомнадзором. Тому про фактичні вимоги, на основі яких сторінку могли заблокувати, поки невідомо.



Зазначимо, що в останньому епізоді персонажі намагаються приховати від свого друга-українця факт вторгнення Росії в Україну. Крім того в кінці серії Масяня приносить Путіну японський меч для харакірі.