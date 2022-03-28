Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу "Масяня" через новий епізод про війну з Україною
Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу "Масяня", останній епізод якого був про війну з Україною
Про це повідомляє засновник серіалу Олег Куваєв та "Медіазона".
"Коротше, mult.ru тепер у Росії під забороною. Хоча я, та й глядачі, сайтом вже дуже рідко користуємося, все на ютубі в основному", - коментує Куваєв.
За попердніми даними, сайту поки немає в реєстрі заборонених Роскомнадзором. Тому про фактичні вимоги, на основі яких сторінку могли заблокувати, поки невідомо.
Зазначимо, що в останньому епізоді персонажі намагаються приховати від свого друга-українця факт вторгнення Росії в Україну. Крім того в кінці серії Масяня приносить Путіну японський меч для харакірі.
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