Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, а усі мільярдери – чесні бізнесмени і їх пограбували, ввівши санкції

Про це повідомляє російське РБК з посиланням на брифінг прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, інформує Еспресо.TV

"Це є абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів) грабували мандрівників – ось що сталося. Ці бізнесмени – не олігархи, а Байден гордиться, що відняв у них все, хоча за яхти, літаки та будинки були виплачені податки та заплачені гроші, на які розвивалася економіка США та Західної Європи", – сказав Пєсков.

Спікер Путіна заявив, що "олігарх — це бізнесмен, який дістався влади, а єдиний олігарх, який останнім часом дістався влади, це експрезидент США Трамп".

"У нас, напевно, останнім олігархом, який прагнув влади, був Ходорковський", – сказав Пєсков.

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