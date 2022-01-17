Петиція до Зеленського про санкції проти каналу "НАШ" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Про це йдеться на сайті президента Володимира Зеленського.



Автор петиції, активіст Сергій Стерненко наголосив, що на каналі "транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора".



Він зауважив, що раніше РНБО наклала санкції на канали "112", Zik, NewsOne, Ukrlive та "Перший незалежний", які пов'язані з очільником партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком або належали йому.



"Так само санкції було застосовано і проти низки інших інформаційних ресурсів, що розповсюджували антидержавну пропаганду", - додав Сергій Стерненко.



Зокрема, обмеження були запроваджені проти сайтів Шарій.нет, Страна.юа.



"Водночас, РНБО не розглядала питання про застосування обмежувальних заходів проти телеканалу "НАШ"", - ідеться в тексті петиції.



Петицію створили 6 січня 2022 року, 17 січня вона зібрала 25 тис. голосів, необхідні для розгляду Володимиром Зеленським. Офіс президента наразі не коментував петицію. Упродовж трьох робочих днів після забрання потрібної кількості голосів він повинен поінформувати про початок розгляду, котрий має відбутися не пізніше, ніж 10 робочих днів після цього.

Упродовж 2021 року надійшло понад 20 позовних заяв щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу "НАШ". Також ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії "Наш 365" за позовом Нацради на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки, у якому йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі.

Телеканал "НАШ" подав позов до ОАСК про скасування рішення Нацради рощод призначення планової перевірки.

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