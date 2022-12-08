Петиція про блокування російського контенту набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція опублікована на сайті президента України.

Це прохання опублікував 27 жовтня українець Сергій Градиський. Станом на 8 грудня петиція набрала 25 134 голоси, чого достатньо для розгляду президента.

Автор закликає владу звернутись до стрімінгових компаній для створення механізму, який гарантує блокування російського контенту на території України.

"Станом на 8 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam. Очевидно, що російські артисти сплачують податки в казну держави терориста, яка спрямовує ці кошти в тому числі та на зброю, яку Росія використовує для геноциду українського народу", - написав Градиський.

У петиції наведені приклади - за 1000 прослуховувань пісні на платформах, ворог отримує:

Spotify – €0.9

Apple Music – €3,7

Deezer – €1.69

YouTube Music – €1,9

"За статистикою на одного слухача у середньому припадає 12-13 прослуховувань. Тобто, лише з 5 артистів виходить 1,59 млн прослуховувань, і це лише на одній платформі. Кожне прослуховування пісні ворога не лише спонсорує тероризм, а й популяризує культуру ворога, яку нам десятками років насаджувала Росія", - йдеться в петиції.

Крім того, автор наголошує, це зменшує шанси українських артистів бути почутими.

Така ж ситуація й з рекламою та переглядами відео в YouTube. Досі російські блогери потрапляють в українські топи.

"Так, YouTube вимкнули монетизацію: глядачам з РФ не показується реклама, а рекламодавці з РФ не можуть розміщувати рекламу. Тоді ж, коли глядачі з України бачать рекламу, та гроші від перегляду знову ж таки йдуть у казну держави-терориста", - додав автор.

Сергій Градиський просить президента Володимира Зеленського заборонити споживання будь-якого контенту росіян на всіх доступних стрімінгових сервісах на території України.

25 червня відеоплатформа YouTube заблокувала 442 російських канали за поширення неправдивої Інформації. Серед них "Россия", "Первый", "Соловьев" та інші.

23 листопада на сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію.