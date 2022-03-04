Петро Порошенко привіз засоби військового захисту на блокпост на в'їзді до Києва

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".



"Хлопці тут, щоб боронити Київ. І настрій такий, що ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров'ю і потом нашу українську землю", - сказав Петро Порошенко.



Він додав: "Ми хочемо показати, що в Києві вони зустрінуть потужний збройний опір. Це перша позиція. І друга позиція - ми хочемо заспокоїти киян. Київ сьогодні знаходиться під захистом можливо найкращих хлопців, бійців, офіцерів, сержантського складу, які мають бойовий досвід. Які не будуть хвилюватися, коли треба відкрити вогонь. Чекаємо російських танків для того, щоб їх знищити".



"Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку - це лава підсудних в Гаазі", - підкреслив політик.



Самі бійці, які запросили Петра Порошенка відвідати цей блокпост кажуть, що вдячні за шефство. Вони наголошують, що готові гідно зустріти ворога.



Як повідомив Василь Зернецький цей блокпост на в'їзді до столиці, як і багато інших у цьому районі, за які відповідає 206 батальйон територіальної оборони, були збудовані та облаштовані силами команди "Європейської Соліданості".



"Тут на нашому блок пості ці конструкції я як інженер, я знаю як збирати. Захищаємо наші північні рубежі, русня не пройде. Це тільки початок нашої роботи. Перетворюємо Київ на фортецю, щоб жодна падлюка не прийшла", - розповів Зернецький.



"Вся наша партійна організація зараз працює повністю на забезпечення бойових підрозділів. Багато хто, як і я сам підписав контракт і вступив у 206 батальйон територіальної оборони", - додав він.



"Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали - "Демократична сокира", і "Карпатська січ", і "Невідомий патріот" в одному взводі", - сказав учасник тероборони Артем Лісовець.



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