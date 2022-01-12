Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом
У ході робочої поїздки до Брюсселя лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом
Були обговорені питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.
Петро Порошенко наголосив на неприпустимості відновлення концепції сфер впливу на європейському континенті та надання Росії права вето на вільний вибір європейських держав геополітичних союзів та інтеграційних утворень. Він закликав до запровадження превентивних, а не реактивних санкцій проти російської влади за відмову від деескалації та загострення ризиків масштабного вторгнення на територію України. Ідеться зокрема про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов’язаннями, санкцій проти наближених до Путіна осіб і членів їх сімей та зупинку "Північного потоку - 2".
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