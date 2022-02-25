Петро Порошенко в прямому ефірі CNN розказав, що українці стоять в чергах не за хлібом, а за зброєю
Петро Порошенко вийшов у прямий ефір американської телекомпанії CNN просто з розташування батальйону Територіальної оборони. Він показав автомат, якими озброєні бійці Тероборони, і сказав, що украінці повстали проти російської агресії та масово йдуть в добровольці
Про це пише пресслужба партії "ЄС".
"Ми, українці, не стоїмо у черзі за хлібом, за грошима з банкомату. Ми стоїмо у черзі за зброєю. Ми стоїмо у черзі, щоб здати кров нашим солдатам за нинішнього дефіциту. Безперечно, ми демонструємо унікальні якості, якими ми можемо протистояти російській агресії. Ми можемо протистояти російській окупації. Ми єдині разом з усім світом", – говорить Петро Порошенко.
Він також відповів на запитання, чи відчуває він як п’ятий Президент себе мішенню росіян.
"У мене відчуття, що я вже вісім років є конкретною мішенню росіян. Я просто символ. Але ми не боїмося. І ось щойно, поки ми тут стоїмо, ми почули повідомлення нашої цивільної оборони, що за п’ять хвилин у центрі Києва будуть російські бомби, і в нас за 100 метрів звідси – бомбосховище. Але я не збираюся переривати наше інтерв’ю, тому що інформаційна війна, яку Путін веде проти України, є частиною цієї гібридної війни, яку він вів проти нас вісім років. Я намагаюся зробити все можливе, щоби світ дізнався правду про ситуацію в Україні", – наголошує лідер партії.
"Ось, це автомат Калашникова. У нас є 4 MLAW серед 300 членів батальйону територіальної оборони, і ми маємо два кулемета. І більш менш це все. У нас немає важкої артилерії. У нас немає танків, у нас немає БТР, тому що ми запустили цей процес буквально кілька днів тому, а створили лише за два дні. Це – довга черга бажаючих записатися у батальйон, але у нас не вистачає для цього зброї. І це єдине обмеження нашої територіальної оборони", – говорить Порошенко.
"Нормальні звичайні люди, які іноді ніколи не були в армії, зараз стоять у черзі, щоб приєднатися до нас. Це надзвичайно зворушлива та чудова демонстрація того, як українці ненавидять Путіна і як ми виступаємо проти російської агресії", – наголосив Петро Порошенко.
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